Президент США Дональд Трамп в ходе телефонного разговора с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен заявил, что в отношении России предпочитает пошлины, а не санкции.

Как передает агентство Bloomberg со ссылкой на источник, американский лидер повторил этот тезис во время обсуждения ограничительных мер против Москвы.

«Трамп в ходе телефонного разговора повторил свое предпочтение пошлинам, а не санкциям», — цитирует агентство слова собеседника.

Ранее США ввели таможенные пошлины на товары из 185 стран, однако Россия в этот список не вошла.