В четверг, 18 сентября, на пограничном переходе Алленби на границе с Иорданией произошёл теракт с применением огнестрельного оружия. По данным Newsru.co.il, нападавшие были нейтрализованы.

Служба скорой помощи сообщает о двух погибших — мужчинах около 20 и 60 лет. По информации, нападение произошло в той же зоне, где год назад террорист застрелил трёх человек.

Предположительно, один из боевиков вышел из грузовика с гуманитарной помощью для Газы и открыл огонь, после чего атаковал с ножом. Его сообщником был сотрудник гуманитарной миссии.