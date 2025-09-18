Израиль и США обсуждают совместное использование сектора Газа после окончания боевых действий. Об этом заявил министр финансов Израиля Бецалель Смотрич, подчеркнув, что речь идет о масштабных инвестициях и восстановлении территории.

По данным Times of Israel, Смотрич сообщил, что первый этап — снос зданий в Газе — уже завершен, а дальнейшее развитие будет реализовано по бизнес-плану, подготовленному для президента США Дональда Трампа. В документе, с которым ранее ознакомилась Washington Post, предусматриваются вложения более $100 млрд в создание заводов, «умных городов» и туристической инфраструктуры, а также выплаты палестинцам за переезд.

Ранее премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявлял о намерении Израиля временно контролировать анклав после разгрома ХАМАС. На данный момент в секторе продолжается активная военная операция.