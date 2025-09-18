Объем инвестиций Азербайджана в страны Организации тюркских государств (ОТГ) приближается к $21 млрд.

Об этом заявил премьер-министр Азербайджана Али Асадов на встрече глав правительств ОТГ в Бишкеке, сообщает Report.

По его словам, динамика экономических связей вызывает удовлетворение: за январь-июль текущего года торговые отношения Азербайджана со странами ОТГ выросли более чем на 8%.

«Объем инвестиций, вложенных Азербайджаном в страны ОТГ, приближается к $21 млрд. С рядом партнеров мы создали совместные инвестиционные фонды, что способствует привлечению взаимных инвестиций в приоритетные экономические секторы», — сказал премьер.

Али Асадов отметил, что сотрудничество в транспортной сфере развивается по восходящей линии и вносит значительный вклад в укрепление региональных связей.

Асадов отметил, что средний коридор, проходящий через территории тюркских государств, играет стратегическую роль в региональном контексте, но и с точки зрения расширения глобальных торговых и транспортных связей.

«Открытие Зангезурского коридора не только предоставит новые экономические и транзитные возможности всем государствам региона, но и, интегрировавшись в Средний коридор, увеличит его пропускную способность», — сказал Асадов.