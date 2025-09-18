Министерство обороны Израиля объявило 17 сентября о готовности к эксплуатации новой системы противоракетной обороны на основе лазерного оружия — «Железный луч». В ближайшие месяцы система будет развернута по всей стране, сообщает The Jerusalem Post.

По данным ведомства, в последние недели на юге Израиля проводились испытания лазерной системы большой дальности, которые подтвердили её эффективность в реальных боевых условиях. «Система способна перехватывать ракеты, минометные снаряды, беспилотники и другие летательные аппараты в широком спектре оперативных сценариев», — говорится в заявлении министерства, передает Reuters.

Отмечается, что лазерное оружие высокой мощности значительно дешевле традиционных противоракетных систем Израиля. По словам издания The Jerusalem Post, эксплуатация «Железного луча» «стоит примерно столько же, сколько включение света».