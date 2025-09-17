Дания впервые приобретет высокоточное оружие дальнего радиуса действия — ракеты и беспилотники, сообщила премьер-министр Метте Фредериксен, передает The Guardian.

Премьер отметила, что это «смена парадигмы» для обороны страны, поскольку существующая противовоздушная система недостаточно мощная и должна поражать цели на больших расстояниях, защищая страну от ракетных угроз.

«Россия испытывает нас. Они испытывают наше единство», — заявила Фредериксен на пресс-конференции.

По словам премьер-министра, конкретной угрозы для Дании в данный момент нет, однако решение было принято по рекомендациям начальника обороны и министра обороны страны. Россия, по мнению Фредериксен, останется потенциальной угрозой для Дании и Европы на долгие годы, а новые закупки отражают серьезный подход к вопросам безопасности на востоке Европы и в Атлантическом регионе.