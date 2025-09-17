Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили обвинил оппозицию и поддерживаемые из-за рубежа неправительственные организации в намерении дестабилизировать ситуацию в стране во время предстоящих местных выборов.

«Это тот опасный путь, на который встали под диктовку из-за рубежа несколько партий и НПО. Это путь, который прямо ведет к «майдану», кровопролитию и беспорядкам», — заявил он журналистам.

По словам Папуашвили, речь идет о планах оппозиционных сил устроить так называемую «мирную революцию» 4 октября, в день голосования.