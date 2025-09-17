Германия изменила позицию и выступила за активное использование замороженных российских активов для финансирования Украины, пишет Bloomberg.

Ранее Берлин осторожно относился к этому вопросу, опасаясь ущерба для финансового центра Европы и нарушения принципа иммунитета государств. Однако теперь Германия стала сторонником максимального задействования средств, учитывая риск снижения поддержки Киева со стороны США при президенте Дональде Трампе.

По данным источников, власти опасаются, что бремя помощи Украине может лечь на крупнейшую экономику Европы и усилить позиции крайне правых сил внутри страны.