Обмеление Каспия остаётся одной из самых обсуждаемых в регионе тем. Эксперты прекрасно помнят: первым проблему обмеления Каспия на международном уровне поднял президент Азербайджана Ильхам Алиев. Произошло это во время визита в Азербайджан в августе 2024 года президента России Владимира Путина, точнее, неформальных переговоров глав государств в резиденции Ильхама Алиева в Загульбе. Президент Азербайджана тогда заявил журналистам:

«Также обменялись мнениями по вопросу, который беспокоит обе стороны, а именно это экологическая ситуация на Каспии, его катастрофическое обмеление. Я из окна комнаты, в которой мы вели переговоры, показал Владимиру Владимировичу скалы, которые ещё два года назад находились под водой, а сегодня они уже на метр вышли на поверхность. И это мы наблюдаем по всему побережью Абшеронского полуострова – и не только, по всему побережью Азербайджана. Мы договорились совместными усилиями проанализировать ситуацию и наметить пути как в двустороннем формате, так и в пятистороннем, с тем чтобы предотвратить возможную экологическую катастрофу. То есть проявление этого экологического бедствия мы уже видим невооружённым глазом».

Вопрос удалось сдвинуть с мёртвой точки. Сегодня обмеление Каспия в фокусе внимания учёных, причём не только в Азербайджане, но и в других прикаспийских странах, прежде всего в Казахстане. Растёт и внимание российских учёных к проблеме. В частности, в Волжско-Каспийском филиале Каспийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства, как уже рассказывал Minval Politika, сообщили ТАСС:

«Отступление моря, наступление суши, а также работы по углублению Волго-Каспийского морского судоходного канала направляют волжский сток всё более прямо в Средний Каспий, исключая его благотворное влияние на акватории, лежащие на востоке Северного Каспия. Фактор обмеления уровня моря в сочетании с изменчивостью климата, потеплением каспийских вод и их осолонением, на фоне развития глобальных логистических маршрутов и расширения некоторых видов бизнеса приводит к интенсивному проникновению чужеродных видов в бассейн Каспийского моря».

Здесь, пожалуй, нужно напомнить географию. Каспийское море хоть и называется морем, но связи с Мировым океаном не имеет и представляет собой замкнутый водоём, который питают впадающие в него реки. Большая часть стока – от 70 до 80% – приходится на Волгу. На втором месте – Урал. Плюс ещё Кура, Терек, Эмба…

В середине девяностых, возвращаясь с журналистской конференции в столице Кыргызстана Бишкеке, автору этих строк удалось увидеть с воздуха знаменитый и таинственный Узбой — старое русло Амударьи. Воды в нём нет, но и сегодня даже с воздуха различим крутой внутренний и относительно пологий внешний берег, мертвенно серое дно… Когда-то, согласно местным легендам, Амударья тоже впадала в Каспийское море, затем её перекрыли и развернули в Арал…

Такие водоёмы, как Каспий, предупреждают эксперты, очень уязвимы – и в результате хозяйственной деятельности человека, и изменений климата. Печальным и наглядным примером является здесь судьба Аральского моря, практически уничтоженного в результате разбора на расширение водных ресурсов рек Амударья и Сырдарья. Сегодня ведутся работы по восстановлению, но говорить о возвращении Аральского моря и преодолении разразившейся экологической катастрофы слишком рано. Если это вообще возможно. Практически у нас на глазах высохло озеро Урмия в Иране.

Сегодня может показаться, что такая страшная судьба Каспию не грозит. Более того, здесь злую шутку играет историческая память. Уровень Каспийского моря уже на памяти ныне живущих поколений изменялся не раз. Старожилы помнят: в пятидесятые–шестидесятые годы любимый бакинцами Бульвар представлял собой только его нынешнюю верхнюю террасу, а дальше начиналось море. Уже потом вода стала отступать, и было принято решение соорудить ещё и нижнюю террасу, что и было сделано. Однако на рубеже девяностых – нулевых уровень Каспия вновь стал подниматься. На побережье Абшерона залитыми оказались многие пляжи и дачные участки. Под воду стала уходить и нижняя терраса бульвара. Здесь гибли деревья, кое-где появлялись камыши. Именно тогда был дан старт новой реконструкции бульвара – с учётом происшедших изменений.

Но теперь уровень Каспийского моря вновь снижается. Как предупреждают эксперты, это не тот случай, когда можно отмахиваться и говорить что-то вроде «да ладно, сегодня вода уходит, завтра начнёт прибывать, такое в истории уже было». Сегодня для спасения Каспийского моря требуются совместные усилия стран всего региона, и времени очень мало. Президент Азербайджана первым поднял этот вопрос на международном уровне. Но наша страна не справится с задачей спасения Каспия в одиночку.