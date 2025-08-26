Работы по углублению Волго-Каспийского морского судоходного канала (ВКМСК) в сочетании с обмелением и увеличением площади суши направляют волжский сток в Средний Каспий, минуя восточные районы Северного Каспия. Кроме того, развитие глобальных логистических маршрутов способствует интенсивному проникновению чужеродных видов в бассейн Каспийского моря.

Об этом сообщили ТАСС в Волжско-Каспийском филиале Каспийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства.

Каспийское море условно разделено исследователями на три части, отличающиеся гидролого-гидрохимическим режимом. Наибольшее значение по биологической продуктивности имеет Северный Каспий, прежде всего за счет значительного волжского стока.

«Отступление моря, наступление суши, а также работы по углублению Волго-Каспийского морского судоходного канала направляют волжский сток все более прямо в Средний Каспий, исключая его благотворное влияние на акватории, лежащие на востоке Северного Каспия. Фактор обмеления уровня моря в сочетании с изменчивостью климата, потеплением каспийских вод и их осолонением, на фоне развития глобальных логистических маршрутов и расширения некоторых видов бизнеса приводит к интенсивному проникновению чужеродных видов в бассейн Каспийского моря», — сообщили в филиале.