Покровск, несмотря на разрушения и обстрелы, остается одним из ключевых опорных пунктов Украины на востоке, сдерживающим продвижение российских войск на север и юг. Об этом заявили украинские военные в комментарии The Telegraph.

По данным издания, в середине августа российским войскам удалось прорвать оборону, создав угрозу Покровску и соседней Константиновке, однако наступление было частично остановлено. В последние недели Москва перебрасывает в этот сектор тысячи военных и десятки единиц бронетехники. Эксперты считают эти шаги подготовкой к масштабному наступлению.

«Сейчас здесь с нами сражаются три армии — 8-я, 51-я и, совсем недавно, 155-я морская пехота», — рассказал один из бойцов ВСУ с позывным Лёпа. По его словам, российские подразделения прибыли из Курской области, Херсона и других регионов.

Тем временем украинские силы регулярно захватывают диверсионные группы россиян, которые остаются одной из главных угроз.

Военные подчеркивают, что до конца года Покровск вряд ли удастся захватить, если сохранятся линии снабжения. «Если они не перекроют нашу логистику, а они, скорее всего, не перекроют, они ничего не захватят до конца года. Мы будем давать им взбучку каждый раз, когда они попытаются прорваться», — заявил Лёпа.