Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что ХАМАС в ближайшее время должен принять решение по соглашению о прекращении огня. Об этом он сказал перед вылетом из Тель-Авива в Доху.

«У нас больше нет месяцев, у нас есть, вероятно, дни и, возможно, несколько недель. Так что это ключевой момент», — отметил он, подчеркнув, что Вашингтон предпочитает дипломатическое урегулирование.

По словам Рубио, США ожидают от ХАМАС готовности к демилитаризации, освобождению заложников и роспуску движения. Он добавил, что Катар остается главным посредником между Израилем и ХАМАС и сообщил о завершении работы над соглашением о расширении сотрудничества в сфере обороны между Вашингтоном и Дохой.