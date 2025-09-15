Подразделения Сил обороны Украины, действующие в операционной зоне 1-го корпуса НГУ «Азов», продолжают освобождение территорий на Добропольском направлении. Как сообщили в Telegram-канале корпуса, в результате слаженных действий подразделений ВСУ и НГУ от россиян зачищен населённый пункт Панковка и прилегающие территории.

В сообщении отмечается, что российские войска продолжают наращивать группировку в регионе. «С целью усиления наступательного потенциала командование ВС РФ передислоцировало в зону ответственности 1-го корпуса НГУ «Азов» дополнительные резервы в составе четырёх бригад пехоты и одного полка морской пехоты. Силы обороны Украины прилагают все усилия, чтобы остановить продвижение врага и не допустить прорыва обороны», — говорится в публикации.

Кроме того, российское командование перебросило в Донецкую область ещё две бригады морской пехоты, что свидетельствует о намерении усилить давление на украинские подразделения.