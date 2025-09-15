Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что исламский мир должен прекратить отношения с «сионистским режимом».

По словам иранского президента, исламский мир должен предпринять «практические шаги» в экономической, культурной и социальной сферах, чтобы разорвать связи с Израилем. Израиль на мировой арене «делает все, что хочет, к сожалению, при поддержке США и некоторых европейских стран», — добавил он.

Пезешкиан отметил, что только единство мусульман способно остановить агрессию и нарушения международных законов.