Министр внутренних дел Германии Александр Добриндт назначил новым главой Федерального ведомства по охране конституции (BfV) Синана Селена — гражданина ФРГ турецкого происхождения.

Селен ранее десять месяцев исполнял обязанности руководителя ведомства, а до этого занимал пост заместителя главы. Теперь он официально возглавит структуру с 4200 сотрудниками, отвечающую за борьбу с терроризмом и экстремизмом.

Это первый случай в истории Германии, когда столь высокий пост в системе безопасности занял выходец из Турции. В немецкой прессе подчеркивают символизм этого назначения.

Синан Селен родился в 1973 году в Стамбуле, с четырёх лет живёт в Германии. Выпускник Кёльнского университета, он строил карьеру в МВД и Федеральном уголовном ведомстве, зарекомендовав себя как эксперт по международному терроризму.