Несмотря на беспрецедентные санкции, Россия продолжает зарабатывать сотни миллиардов долларов на международной торговле, пишет Forbes.

Издание пишет, что экономика РФ адаптировалась. Экспорт нефти переориентирован на Азию, расчёты ведутся не в долларах, а через цифровые кошельки, китайскую CIPS и индийские системы. На внутреннем рынке западные бренды быстро заменили российские аналоги, а ИТ-компании создали версии популярных сервисов.

Хотя санкции остаются важным инструментом США, их эффективность зависит от поддержки других стран. Между тем торговля России и Китая достигла рекордных 234 млрд долларов в 2024 году. Для финтеха это одновременно вызов и стимул — рост затрат на соблюдение правил и спрос на новые технологические решения.