Спецпредставитель президента США Дональда Трампа по Украине Кит Келлог заявил, что Россия проигрывает войну. По его словам, если бы Владимир Путин побеждал, он уже был бы в Киеве, за Днепром, в Одессе и сменил бы украинское правительство.

Келлог напомнил, что ещё в Овальном кабинете, когда обсуждалось «превосходство российской армии», он сказал: «Мы надрали бы им зад». Он подчеркнул, что российские войска вовсе не так сильны, как утверждает Кремль, и за это нужно отдать должное украинской армии.

«Не думаю, что кто-то должен бояться российской армии. У неё нет возможности дойти до Берлина или куда-то ещё. Это уже не та Россия и не тот Советский Союз, которые я знал во времена холодной войны», — отметил он.

Келлог добавил, что Путин любит грозить ядерным оружием, но напомнил, что США, Великобритания и Франция также являются ядерными державами.