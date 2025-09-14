ХАМАС обратился к лидерам арабских стран с призывом сформировать международную коалицию для давления на Израиль.

В открытом письме, опубликованном в телеграм-канале движения, подчеркивается, что соответствующие решения должны быть приняты на саммите Лиги арабских государств и Организации исламского сотрудничества, который проходит в Дохе.

ХАМАС рассчитывает, что саммит примет «неотложные меры» для прекращения огня в секторе Газа, в том числе введет «всеобъемлющие санкции» против Израиля. В обращении также содержится призыв к лидерам арабских стран реализовать положения Договора о совместной обороне ЛАГ.

Радикалы заявили, что недавняя атака Израиля на Доху демонстрирует его нежелание идти на переговоры и стремление сорвать посреднические усилия Катара.