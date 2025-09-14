Самолёт авиакомпании Turkish Airlines, следовавший рейсом из Измира в Тегеран, вынужден был прервать полёт и приземлиться в городе Урмия, расположенном в иранской провинции Западный Азербайджан.

Как передаёт агентство Mehr, причиной экстренной посадки стала необходимость срочной медицинской помощи. Два пассажира на борту оказались в критическом состоянии, что вынудило экипаж незамедлительно запросить посадку.

По данным отдела по связям с общественностью Главного управления аэропортов Западного Азербайджана, пассажирам была оказана необходимая помощь после приземления.