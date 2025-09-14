У побережья Каспийска в Дагестане образовались смерчи, сообщают российские СМИ.

На видео видно, как воронки возникли у заброшенного восьмого цеха завода «Дагдизель», который называют «дагестанским Форд Боярдом». Полгода назад здание лишилось башни после сильных ливней, а теперь жители опасаются, что смерчи могут окончательно его разрушить.

Ранее мощный смерч прошёл в Суксуне Пермского края. Он оставил посёлок без света, разрушил дома, уничтожил огороды. Под удар стихии попал и дом 90-летней женщины, превратившийся в груду обломков.