Состоялось заседание Экономического совета под руководством премьер-министра Али Асадова. Как сообщили в Кабинете Министров, основной темой стали бюджетные перспективы на 2026 год.

Члены совета обсудили проекты государственного и консолидированного бюджетов на 2026 год и макроэкономические прогнозы на 2025–2029 годы, а также направления бюджетной политики, финансирование реконструкции Карабаха и Восточного Зангезура и реализацию программы «Великого возвращения».

На заседании заслушали доклады министра экономики Микаила Джаббарова, министра финансов Сахиля Бабаева, председателя Центрального банка Талеха Казымова и министра труда и социальной защиты населения Анара Алиева.