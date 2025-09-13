Генассамблея ООН 12 сентября подавляющим большинством голосов одобрила «Нью-Йоркскую декларацию» о ближневосточном урегулировании и создании двух государств — Израиля и Палестины.

За документ проголосовали 142 страны, против — 10, включая США и Израиль, ещё 12 воздержались.

Декларация стала итогом июльской конференции в штаб-квартире ООН по инициативе Франции и Саудовской Аравии. В ней осуждаются атаки ХАМАС и ответные действия Израиля в Газе, приведшие к гуманитарной катастрофе, а также предлагается «дорожная карта» с прекращением огня, освобождением заложников, разоружением ХАМАС и нормализацией отношений Израиля с арабскими странами.

Голосование прошло накануне сессии Генассамблеи, где ожидается, что ряд стран официально объявят о признании Палестины.