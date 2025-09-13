Ответственность за убийство политического активиста Чарли Кирка в США несут лица, которые хотели помешать его работе. Как сообщает ТАСС, такое мнение высказала его вдова Эрика Кирк.

«Злодеи, ответственные за убийство моего мужа, понятия не имеют, что они сделали. Они убили Чарли за то, что он проповедовал патриотизм, веру и милосердную божественную любовь», — сказала она в первом выступлении после убийства ее мужа.

Эрика Кирк выразила уверенность в том, что смерть ее супруга лишь активизирует консервативное общественное движение в стране. «Если прежде вы считали, что деятельность моего мужа оказывала большое влияние, то вы не представляете, что вы пробудили по всей стране», — добавила она, обращаясь к противникам Чарли Кирка.

Вдова активиста в связи с этим заверила, что основанная им консервативная общественная организация Turning Point USA будет работать еще активнее, чем раньше. Она была основана в 2012 году и выступает, в частности, за популяризацию консервативных идей и ценностей в американских школах и вузах.