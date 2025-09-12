Президент России Владимир Путин на пленарном заседании Форума объединенных культур в Петербурге описал мир будущего.

«Это мир людей, которые ценят любовь и дружбу, а не эгоистов, увлеченных только киберпространством», — сказал глава государства.

Он добавил, что приоритет РФ — поддержка семей с детьми и укрепление соответствующих ценностей. По словам лидера, русская идентичность и национальный характер «глубоко укоренены в семье».

«Наша страна изначально складывалась именно как многонациональная, и именно этот бесценный дар определил ее неповторимую культурную палитру и статус державы», — заявил российский президент.