В Ереване группа реваншистов попыталась организовать акцию протеста против визита спецпредставителя Турции Сердара Кылыча.

Для создания массовости они привлекли детей и школьников, однако акция оказалась провальной. Собралось небольшое количество людей, немного покричали и вскоре разошлись.

Вице-спикер парламента Армении и спецпредставитель по нормализации отношений с Турцией Рубен Рубинян с иронией отреагировал на акцию: «Г-н Минасян, вы случайно не знаете, зачем АРФД протестует против меня перед зданием правительства, если я в это время веду заседание парламента? Позвоните, скажите им, что опоздали на пару часов и место перепутали».

Напомним, сегодня в Ереване состоялась встреча спецпредставителя Турции по нормализации отношений с Арменией Сердара Кылыча со спецпредставителем Армении по нормализации отношений с Турцией Рубеном Рубиняном.