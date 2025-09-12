Турецкая делегация во главе со спецпредставителем Анкары по нормализации отношений с Арменией Сердаром Кылычем прибыла в Ереван, сообщают армянские СМИ.

По их данным в эти минуты в МИД Армении между делегациями Турции и Армении проходит встреча.

11:14 Специальный представитель по процессу нормализации отношений между Турцией и Арменией Сердар Кылыч прибыл в Армению.

По данным армянских СМИ, Сердар Кылыч въехал через пограничный КПП «Маргара». Там его встретил армянский коллега Рубен Рубинян.

Вчера Сердар Кылыч посетил Ыгдыр, где заявил, что армянская сторона положительно относится к открытию границы: «Перед реализацией некоторых проектов необходимо провести ряд технических работ, в остальном у нас нет никаких проблем с намерениями».