Правительство Германии утвердило для Украины меньше средств, чем запрашивало Минобороны, сообщает Bild со ссылкой на документы.

Ведомство просило 15,8 млрд евро на 2026 год и 12,8 млрд евро на 2027-й, однако на оба года выделено лишь по 9 млрд евро, включая 500 млн из фонда ЕС. Таким образом, Минобороны недополучает около 10,6 млрд евро, что приведёт к отмене или сокращению части контрактов.

В Берлине подчеркнули, что «полное единство» между Минобороны и Минфином сохранено, а Германия по-прежнему «неуклонно придерживается цели обеспечить Украину всеми необходимыми ресурсами».