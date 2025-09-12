Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Азербайджану и Армении предстоит преодолеть разногласия, подписать мирный договор, завершить делимитацию границы и разблокировать транспортные коммуникации в интересах всего региона, включая Россию, Иран и Турцию.

По ее словам, платформа «3+3» является хорошей площадкой для обсуждения этих вопросов, и Москва готова содействовать проведению новой встречи глав МИД. «Мы ожидаем от азербайджанских и армянских коллег деятельных шагов по скорейшему согласованию места и сроков проведения следующей встречи глав внешнеполитических ведомств стран этой платформы. Со своей стороны подтверждаем готовность оказать партнерам востребованное содействие по всему спектру вопросов», — сказала Захарова.

Захарова также отметила, что неизменным приоритетом России является укрепление мира и стабильности на Южном Кавказе: «Мы последовательно выступаем за то, чтобы долгожданное примирение между Баку и Ереваном носило устойчивый характер. Это неотъемлемое условие для процветания всего региона. Вклад России в процесс нормализации межгосударственных отношений между Азербайджаном и Арменией сложно переоценить», — сказала Захарова.