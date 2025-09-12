В рамках нового пакета санкций ЕС Германия планирует добиваться сокращения выдачи виз гражданам России для поездок в страны Шенгенской зоны, сообщает DPA.

По данным агентства, предложение немецких властей предполагает полное выполнение рекомендаций 2022 года, согласно которым туристические визы россиян должны быть существенно ограничены. Несмотря на повышение визового сбора с €35 до €80, в 2024 году консульства ЕС выдали россиянам более 542 тыс. краткосрочных виз, из них около 27,3 тыс. — Германией.

Агентство отмечает, что сложившаяся ситуация «вызывает разочарование, особенно в восточных странах ЕС», где давно критикуют путешествия состоятельных россиян.