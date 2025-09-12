400 школ в Азербайджане находятся в аварийном состоянии. Об этом заявил директор Государственного агентства по дошкольному и общему образованию (ГАДОО) Эшги Багиров на конференции, посвященной новому учебному году.

По его словам, за последние годы количество аварийных школ удалось снизить с 900 до 400. С нового учебного года в эксплуатацию будут сданы ещё 16 школ, а также 8 капитально отремонтированнных и 11 новых учебных заведений в Карабахе и Восточном Зангезуре , возведенных в рамках программы «Великое возвращение».