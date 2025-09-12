Будущий флагман Vivo X300 Pro с процессором MediaTek Dimensity 9500 продемонстрировал впечатляющий результат в бенчмарке AnTuTu V11. Смартфон набрал более 4 млн баллов, что значительно выше показателей текущих лидеров рынка.

Для сравнения, устройства на базе разогнанного Dimensity 9400+ показывают около 2,85 млн баллов, что делает прирост вычислительной мощности нового чипсета более чем на 40%.

В компании подчеркнули, что тестирование проходило в стандартных условиях — при комнатной температуре и без использования дополнительного охлаждения, что подтверждает объективность результата.

MediaTek Dimensity 9500 построен на новейших ядрах Arm Lumex архитектуры ARMv9-A. Флагманское ядро C1-Ultra оказалось на 25% мощнее предыдущего X925, что и обеспечило такой скачок производительности.

Официальный анонс первых смартфонов на базе Dimensity 9500 и Snapdragon 8 Elite 5 ожидается в конце сентября — начале октября.