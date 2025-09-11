США готовы урегулировать торговые разногласия с Индией, однако требуют от Нью-Дели прекратить закупки российской нефти. Об этом заявил министр торговли США Говард Латник в интервью телеканалу CNBC.

По его словам, до начала конфликта в Украине лишь 1% индийского импорта нефти приходился на Россию, сейчас этот показатель достиг 40%. «Они покупают её на $7–10 дешевле, перерабатывают и перепродают миру. Президент США назвал это недопустимым», — отметил Латник.

Министр также сообщил, что Вашингтон ведёт параллельные переговоры с другими странами. «У нас на подходе крупная сделка с Тайванем. Вероятно, договоримся со Швейцарией. С Южной Кореей мы уже достигли сделки, но ждём финальных документов. Япония свои обязательства выполнила, теперь дело за Индией», — подчеркнул он.

Также президент страны Дональд Трамп пригласил министра торговли Индии Пиюша Гойяла посетить Вашингтон на следующей неделе для обсуждения торговой сделки, сообщил кандидат в послы США в Нью-Дели Серджио Гор.