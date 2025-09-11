Американский стратегический бомбардировщик B-2 провел испытания противокорабельного вооружения на севере Норвегии, вблизи российских арктических вод, сообщает Newsweek.

Военно-воздушные силы США опубликовали соответствующие фотографии, демонстрирующие 907-килограммовые боеприпасы GBU-31 JDAM Quicksink, которые прошли испытания с борта стелс-бомбардировщика B-2 Spirit.

Во время учений бомбардировщик применил как минимум одну из модифицированных JDAM, «потопив» условную морскую цель в Норвежском море. В операции также участвовали истребители F-35A Королевских ВВС Норвегии, а рядом был замечен патрульный самолет P-8A Poseidon, хотя его роль в испытаниях не уточняется.

На фотографии показана необычная маркировка: на хвостовой части боеприпасов написано «Quick Sink Only», а сами бомбы окрашены в яркие цвета — черно-желтые полосы или красно-розовые участки. По мнению экспертов, это может быть связано с облегчением наблюдений за траекторией и характеристиками боеприпасов во время испытаний.

JDAM Quicksink оснащены инфракрасной головкой самонаведения, что позволяет им поражать движущиеся цели — в отличие от стандартных JDAM, работающих только по заданным координатам. Это делает их новым инструментом «выстрелил и забыл» против кораблей и других подвижных объектов.

Учения проходили одновременно с операцией военно-морской группы США и их союзников по НАТО в Баренцевом море. По данным издания, российские военные отслеживали передвижения кораблей альянса.