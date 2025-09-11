Премьер-министр Катара Мохаммед бен Абдулрахман Аль Тани резко раскритиковал действия главы израильского правительства Биньямина Нетаньяху.

Он назвал «варварством» израильский удар по лидерам ХАМАС в момент их визита в Доху, где проходили переговоры сторон.

«То, что сделал Нетаньяху, не может уместиться в голове. Мы думали, что имеем дело с цивилизованными людьми, а его действия я не могу описать иначе, кроме как варварство. То, что мы видим в нашем регионе сегодня, — это то, что этот премьер-министр ведет нас к хаосу», — заявил Аль Тани.