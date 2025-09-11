Польша обратилась в Совет Безопасности ООН с запросом о проведении заседания из-за нарушения своего воздушного пространства беспилотными летательными аппаратами. Об этом сообщило постоянное представительство Республики Корея при ООН, которая в сентябре председательствует в Совбезе. Заседание планируется провести в пятницу.

Ранее утром 10 сентября оперативное командование польской армии объявило об уничтожении нескольких дронов. По словам премьер-министра Дональда Туска, за ночь было зафиксировано 19 нарушений, все аппараты прилетели со стороны Беларуси.

На фоне инцидента, по инициативе Варшавы, НАТО задействовало статью 4 Североатлантического договора, предусматривающую проведение консультаций между странами-членами альянса.