Вратарь сборной Украины Анатолий Трубин резко высказался после матча отборочного этапа чемпионата мира — 2026 с национальной командой Азербайджана.

Голкипер поблагодарил болельщиков за поддержку, но назвал итог встречи «позором».

«Да какие могут быть впечатления? Это позор, я считаю. Это очень-очень плохо, потому что нужно выигрывать такие матчи, обыгрывать таких соперников. Неважно что и как. Нужно выигрывать, если мы хотим проходить дальше. Нужно каждому задуматься лично и индивидуально», — сказал Трубин в интервью Tribuna.

Футболист подчеркнул, что команда обязана демонстрировать результат, если рассчитывает на участие в чемпионате мира.