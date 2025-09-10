Суверенитет и юрисдикция Армении действуют одинаково для всех людей на её территории, независимо от национальности или гражданства. Об этом заявил премьер-министр Никол Пашинян во время правительственного часа в парламенте, отвечая на вопрос депутата от блока «Армения» Агнессы Хамоян.

Депутат поинтересовалась, как будет регулироваться въезд граждан Азербайджана в случае разблокировки коммуникаций, и какие меры предпримет Армения при возможных правонарушениях.

Пашинян подчеркнул, что в стране действует единый государственный принцип: все люди, находящиеся на территории Армении, подпадают под её юрисдикцию.

Он также отметил, что правительство планирует внедрить современные технологии паспортного контроля — с использованием электронных считывающих устройств, без участия человека. Пограничники будут подключаться только в случае выявления подозрительных лиц.

По словам премьера, которые приводит «Спутник», такие системы будут установлены на всех границах страны — с Грузией, Ираном, Турцией, Азербайджаном, а также в аэропортах.