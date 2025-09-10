В воздушное пространство Польши вторглись более десяти российских беспилотников. В НАТО, несмотря на заявление о преднамеренном вторжении, не квалифицируют инцидент как нападение. Стоит отметить, что впервые с начала войны в Украине самолёты НАТО были задействованы для реагирования на угрозу в небе союзника. К слову, системы ПВО Patriot не принимали участия в отражении атаки.

В связи с этим Minval Politika с вопросами обратился к украинскому эксперту, военно-политическому обозревателю группы «Информационное сопротивление» Александру Коваленко.

— Какую цель преследует руководство России, атакуя страну НАТО с воздуха? Путин рассчитывает на что-то конкретное или это провокация, прощупывание на реакцию?

— В первую очередь это, конечно, испытание на прочность НАТО. Залет дронов в воздушное пространство Польши был целенаправленный, причем на сегодняшний день известно о 10-11 дронах, которые нарушили воздушное пространство Польши, а по факту их было больше. Если проследить траекторию полета, идентичную дронам, которые проникли в польское воздушное пространство, то их в реальности было более 20, но часть из них уничтожила украинская ПВО. Поэтому в какой-то степени ПВО Украины спасла жизни не только украинцев, но и поляков.

Россия не верит в то, что Трамп будет применять дипломатию силы против нее. Таким образом, РФ испытывает на прочность не только НАТО, но и самого Трампа. Это старая изведанная история, когда идут проверки «красных линий», пределов терпения и возможностей, то есть, насколько можно давить на противника, чего можно добиться именно в этот момент времени. Задача россиян – выяснить, насколько они могут проводить такие операции безнаказанно для себя, либо, какие последствия это вызовет.

Вторая задача – само по себе нанесение удара за более чем полувековую историю по территории страны Альянса, особенно по той, которая является ключевым узлом в вопросах логистики для Украины. Россия фактически на 4-й год войны после многочисленных нереализованных угроз решилась на удар по территории Польши.

Россияне сейчас пытаются доказать, что эти дроны оказались под воздействием систем РЭБ, но ничего подобного тут нет, поскольку дроны под воздействием РЭБ себя ведут совершенно иначе, а эти маневрировали, изменяли высоту и траекторию полета. Это не поведение дрона, который теряет управление. Как правило в таких ситуациях он летит в прямом направлении до тех пор, пока не закончится топливо, пока не упадет, либо его не собьют.

Отсюда и третий момент – это попытка поссорить Польшу с Украиной, поскольку российские пропагандистские площадки сейчас достаточно интенсивно стали работать именно на тему того, что эти дроны были подавлены украинскими средствами РЭБ и потому они залетели в Польшу, а не то, что Россия – причина всего происходящего, и страна, начавшая войну.

В целом эта тактика не работает хотя бы по одной технической причине, и тот, кто разбирается в РЭБ, прекрасно понимает, как себя ведет дрон в условиях, когда он «придушен».

— Как на действия российской стороны будут реагировать в Белом доме и лично Дональд Трамп, ведь это можно расценить как проявление неуважения к его усилиям по прекращению конфликта. Трамп продолжит давать Путину отсрочки?

— Думаю, что будут определенного уровня дипломатические заявления, но жесткой реакции не будет. Будут максимально говорить о том, что украинская система РЭБ подавила дроны и во всем виновата Украина. Тут даже позиция будет подыгрывать тому, чего хочет Путин – испытание на прочность Альянса. И Альянс может эту проверку не пройти, и поддержка со стороны США и Трампа также может быть минимальная, то есть словесная. Что-то жесткое, например, отмена традиционных двух недель и введение санкций вряд ли произойдет.

— В США конгрессмены называют нарушение воздушного пространства Польши российскими дронами актом войны и призывают к немедленному ответу и жестким санкциям. То есть ответа НАТО не будет? Статья 5 не будет задействована?

— Не готов на сегодняшний день Альянс настолько жестко отвечать. Если говорить о военной угрозе, то, можно сказать, что этой ночью мы стали свидетелями проявления горячей фазы гибридной войны России против одной из стран НАТО. Такие же провокации могут быть осуществлены и против других государств, не только стран Балтии или Польши, но это может угрожать и скандинавским странам, особенно с учетом довольно враждебной риторики РФ в адрес Финляндии. Градус напряженности по части гибридного противостояния только растет.

— Как на этом фоне видится решение ЕС выделить Польше 44 млрд евро на оборону?

— После Украины Польшу воспринимают как второй форпост, но уже непосредственно на территории НАТО, поэтому выделение финансирования в таких объемах вполне логично.

Проблема заключается лишь в том, что Польша их расходует не на то вооружение, которое отвечает вызовам современной войны, то есть Польша продолжает больше инвестировать в архаичные методы ведения войны. Суммы большие, но насколько они будут эффективны – это вопрос.

В технологическом и количественном плане, например, у Польши один из самых больших парков боевых танков в Европе. То же самое с бронированными боевыми машинами, также налажено собственное производство и ремонтные заводы. Это все, конечно, плюсы, но война в Украине показала, что в своей классической массе методы применения такой техники ушли в прошлое.

Суммы адекватные и необходимые для поддержания как военно-промышленного комплекса, так и обороноспособности, но насколько рационально они будут реализованы, в этом состоит главный вопрос. Пока мы не видим того, что они направляются на действительно актуальные нужды для противостояния угроз со стороны той же России.