Турецкая Национальная разведывательная организация (MİT) предупредила делегацию ХАМАС в Катаре о готовящейся израильской атаке, что позволило предотвратить гибель большинства переговорщиков. Об этом сообщила газета Türkiye со ссылкой на представителей движения.

По данным издания, в течение суток израильские ВВС нанесли удары по гуманитарной флотилии у берегов Туниса, объектам в сирийских Латакии и Тартусе, а также по целям в Ливане. Следующей мишенью стали представители ХАМАС в Дохе, участвовавшие в переговорах под эгидой США.

После предупреждения турецкой разведки меры безопасности были усилены. Несмотря на это, погибли несколько членов движения, включая Джихада Лабеда — руководителя офиса одного из лидеров ХАМАС в Газе.