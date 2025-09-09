Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что эскалация США в регионе вызвана желанием получить доступ к энергоресурсам страны, а не борьбой с наркотрафиком.

«Им нужна нефть и газ. У нас четвертые по величине запасы газа в Карибском бассейне», — подчеркнул Мадуро. Он также отметил, что Венесуэла обладает крупнейшими в мире запасами нефти, значительными запасами золота, 30 млн га плодородной земли и большими водными ресурсами.

С конца августа США усилили присутствие в южной части Карибского бассейна, объясняя это необходимостью противодействовать наркокартелям. По данным Financial Times, к берегам Венесуэлы направлены не менее семи военных кораблей, включая эсминцы с управляемыми ракетами, десантный корабль и ракетный крейсер.