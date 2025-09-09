Спецпосланник президента США по миротворческим миссиям Стивен Уиткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер обсудили с министром стратегического планирования Израиля Роном Дермером новый план урегулирования конфликта в секторе Газа. Об этом со ссылкой на источники в Белом доме сообщил портал Axios.

Новое предложение Белого дома включает освобождение всех израильских заложников и передачу тел погибших в обмен на прекращение огня, после чего стороны начнут переговоры об окончательном урегулировании.

План предусматривает полный вывод израильских войск из анклава при условии обеспечения безопасности новыми властями Газы. Израиль поддержал этот пункт, тогда как ХАМАС выступает против.