В ночь на 9 сентября украинские дроны атаковали Сочи, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. По его словам, погиб водитель автомобиля, в который упали обломки сбитого БПЛА, повреждены несколько домов.

«Агентство» пишет, что ночью трижды звучали сирены, аэропорт Сочи закрывался более чем на полчаса. По данным издания, в этот момент в городе мог находиться президент России Владимир Путин: накануне он участвовал в Сочи во внеочередной встрече БРИКС, а президентский Ил-96 до сих пор стоит в аэропорту.

В Сочи расположена резиденция Владимира Путина «Бочаров ручей», которую он всё реже посещает из-за атак БПЛА.