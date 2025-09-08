The New York Times сообщает, что премьер-министр Франции Франсуа Байру может в ближайшее время уйти в отставку, что значительно усилит давление на президента Эмманюэля Макрона, которого издание называет «изолированной фигурой».

Байру, возглавляющий правительство всего девять месяцев, назначил на понедельник вотум доверия по поводу бюджета жёсткой экономии. NYT расценило этот шаг как «политическое самоубийство».

Против инициативы и самого премьера выступили крайне правое «Национальное объединение» Марин Ле Пен, а также левые и крайне левые партии. Этого достаточно, чтобы отправить Байру в отставку.

Предложенный бюджет предусматривает заморозку социальных выплат ради сокращения дефицита и госдолга. На среду в стране запланированы массовые протесты.

По данным опросов, уровень доверия к Макрону в августе снизился на 6% и составил лишь 15%. Байру поддерживают всего 14% граждан — показатель, который издание называет почти беспрецедентным для французского премьера.

Отставка главы правительства может вынудить Макрона объявить новые парламентские выборы. Согласно прогнозам, на них уверенно лидирует «Национальное объединение».