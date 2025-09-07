В Огузском районе на автотрассе Гарамерьям–Исмаиллы–Шеки произошло смертельное ДТП. Автомобиль Nissan под управлением женщины-водителя съехал с дороги и врезался в дерево, сообщает «Азертадж».

По предварительным данным, причиной аварии стало неожиданное появление на проезжей части крупного рогатого скота.

В результате погибла 30-летняя пассажирка Арифа Салимова (1994 г.р.). Водитель, 33-летняя Айгюн Гулиева (1992 г.р.), получила тяжелые травмы и была госпитализирована в Габалинскую центральную районную больницу.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело, следствие продолжается.