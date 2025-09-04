Россия возводит секретный военный объект в Арктике, неподалеку от Аляски. Об этом пишет издание The National Interest.

Сообщается, что база «Ушаковское», расположенная на острове Врангеля, названа в честь исследователя Георгия Ушакова. По данным издания, она является частью активного наращивания российских арктических возможностей.

Форпост оснащен радиолокационной станцией «Сопка-2», способной функционировать при экстремальных погодных условиях. Техника позволяет отслеживать в реальном времени передвижения самолетов НАТО и контролировать Северный морской путь.

Объект, находящийся примерно в 300 милях от Аляски, включает аэродром, склады топлива, казармы и узлы связи. Эксперты отмечают, что «Ушаковское» несет как геополитические, так и экологические риски.