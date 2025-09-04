Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что подготовка гарантий безопасности для Украины завершена и теперь предстоит их одобрение на уровне лидеров, передаёт dpa.

По его словам, документ был подготовлен и подтверждён министрами обороны «в условиях строгой секретности» и готов к политическому утверждению.

Однако источники Financial Times отмечают, что остаётся неопределённость: не ясно, какой вклад готовы внести отдельные страны, включая возможность отправки войск, и будет ли соглашение основано на принципах взаимной обороны.

Позиции европейских государств расходятся: Великобритания допускает отправку военных, Италия выступает против, Германия сомневается. Тем не менее в Елисейском дворце настаивают, что «коалиция желающих» завершила техническую работу и готова взять на себя часть ответственности при условии, что США выполнят свои обязательства.

Президент США Дональд Трамп сообщил европейским лидерам, что Вашингтон обеспечит разведку, системы командования и управления, а также поддержку ПВО Украины, но инициативу должны возглавить именно европейцы.