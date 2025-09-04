Житель Гянджи, 50-летний Н. Салахов, позвонил на горячую линию госструктур и в ходе разговора использовал оскорбительные выражения в адрес главы исполнительной власти Кельбаджарского района Азера Годжаева.

По его словам, причиной стал отказ в личном приёме: мужчина признался, что в раздражении перешёл на брань, пишет Qafqazinfo. В ходе разбирательства выяснилось, что Салахов является ветераном войны. Он отметил, что ранее получал пенсию как инвалид III группы, однако впоследствии инвалидность была отменена, и выплаты прекратились. «Именно поэтому я, находясь в нервном состоянии, допустил оскорбления. Я сожалею о содеянном», — сказал он.

По факту был составлен административный протокол. Решением Кельбаджарского районного суда мужчина оштрафован на 100 манатов и освобождён.