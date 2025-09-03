Европа готова предоставить гарантии безопасности Украине в день подписания мирного соглашения. Об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон.

«Мое единственное сообщение сегодня вечером — это чрезвычайно интенсивная работа последних недель и то, что мы готовы к этим гарантиям безопасности, что Европа впервые готова к такому уровню обязательств и интенсивности, потому что безопасность Украины и украинцев сегодня и завтра является также нашей безопасностью и безопасностью Европы», – сказал лидер Франции на пресс-конференции.

Украинский президент Владимир Зеленский, в свою очередь, заявил, что «коалиция желающих» выглядит сегодня «пока что теоретической».

