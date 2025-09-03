Экс-советник бывшего президента США Барака Обамы Чарльз Купчан объяснил, почему попытки Дональда Трампа завершить войну в Украине не увенчались успехом. По его словам, дело не только в неподготовленности Трампа к переговорам с Владимиром Путиным, но и в изменившемся мировом порядке.

Россия располагает ресурсами для сопротивления, заручившись поддержкой Китая, Индии и Турции, которые покупают её нефть и помогают обходить западные санкции.

По мнению Купчана, ослабление влияния США связано с перераспределением глобальной силы, экономическим спадом на Западе и имиджевыми проблемами. Раньше западные демократии были примером для подражания, а теперь они превратились в «политический хаос».

В результате, отмечает эксперт, для многих стран за пределами Запада уже не очевидно, что демократия — лучший путь развития.