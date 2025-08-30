Президент США Дональд Трамп ведёт переговоры с европейскими странами о плане развертывания сотрудников американских частных военных компаний (ЧВК) в Украине в рамках долгосрочного мирного урегулирования конфликта, сообщает The Telegraph.

По данным источников издания, подрядчики из США могут быть задействованы в восстановлении и укреплении линии обороны, а также в защите американских коммерческих интересов в Украине. Предполагается, что их присутствие станет сдерживающим фактором для Москвы и будет восприниматься как знак серьёзной поддержки Киева со стороны Вашингтона и союзников.

Отметим, что Трамп ранее исключал возможность отправки в Украину американских войск в качестве миротворцев.